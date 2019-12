Vidal ha scelto l’Inter, ora si tratta! Il Barcellona si informa su Sensi – GdS

Condividi questo articolo

La trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal è entrata nella fase decisiva. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, sono iniziate le schermaglie tra Marotta e la dirigenza blaugrana riguardo ai dettagli del passaggio del cileno in nerazzurro. E con Vidal sempre più distante dal Camp Nou, il Barcellona chiede però informazioni su Stefano Sensi.

SCHERMAGLIE DECISIVE – Tra Inter e Barcellona sono in corso le schermaglie decisive, che porteranno alla chiusura la trattativa per il passaggio di Arturo Vidal in nerazzurro. Giuseppe Marotta ha incassato il gradimento del giocatore, conditio sine qua non per avviare la trattativa anche con il Barça. A Vidal l’Inter offrirà un contratto fino al 2022 (un anno in più di quello in essere coi blaugrana), spalmando in questi due anni i 13,5 milioni previsti dall’attuale accordo tra il cileno e il Barcellona. Per quanto riguarda il cartellino, i nerazzurri sono fermi sull’ultima offerta: prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. La dirigenza nerazzurra non ha intenzione di arrivare ai 20 milioni richiesti dai catalani, soprattutto se il Barcellona vuole stabilire il riscatto come obbligatorio.

INFORMAZIONI SU SENSI – L’interesse tra Inter e Barcellona non è tuttavia univoco. Oltre al conclamato apprezzamento per Lautaro Martinez, incentivato da Lionel Messi, il club catalano ha messo gli occhi su un altro nerazzurro. Stefano Sensi ha colpito la dirigenza del Barcellona già in occasione della gara d’andata tra le due squadre (vinta poi 1-2 dai blaugrana). L’Inter non ha tuttavia intenzione di ricevere contro-proposte provocatorie nel momento in cui la trattativa per Vidal entrerà nella fase decisiva.