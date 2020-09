Vidal ha già salutato i compagni del Barcellona: manca poco al suo arrivo all’Inter

Condividi questo articolo

Photo 166326065

Vidal dal Barcellona all’Inter, forse ci siamo. In Spagna – precisamente sul quotidiano AS – si dà ormai per prossima la chiusura dell’operazione che porterà il cileno a Milano

ADIOS AMIGOS – Nella prima seduta settimanale agli ordini di Ronald Koeman non si è visto Arturo Vidal, che si è comunque presentato presso il centro sportivo del Barcellona. Il centrocampista cileno ha approfittato della visita per prendere le sue cose e salutare buona parte dei compagni. Sembra ormai imminente la sua partenza in direzione Milano. L’Inter lo aspetta. Soprattutto Antonio Conte. Stavolta è davvero questione di ore?