Vidal, fretta Conte! Vantaggio Inter e idea Barcellona per Lautaro Martinez

Intervenuto tramite il proprio account Twitter, Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte su Arturo Vidal e del piano del Barcellona per Lautaro Martinez

AGGIORNAMENTI DALLA SPAGNA – Così Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo: “L’Inter, che è già d’accordo con l’entourage di Arturo Vidal e gode del gradimento del giocatore cileno, proverà a chiudere la trattativa con il Barcellona indipendentemente dall’operazione Lautaro Martinez. L’allenatore Antonio Conte ha fretta e non vuole che Arturo Vidal scappi. Il Barça, consapevole del grande interesse dell’Inter per Vidal, cerca di risparmiare tempo e di inserire il cileno nell’affare per Lautaro Martinez. È una negoziazione parallela tra i due club: qui il vantaggio per l’Inter è l’accordo con lo stesso Arturo Vidal che vuole andare a Milano“.

