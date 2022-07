Vidal-Flamengo, ecco quando si può chiudere e la buonuscita Inter – CdS

L’Inter oggi ufficializzerà il suo quinto acquisto di questa campagna di mercato estiva, Raoul Bellanova. Intanto però lavora sulle uscite con Arturo Vidal prossimo a dire addio ai nerazzurri.

FIRMA – L’Inter deve liberarsi di molti esuberi ancora presenti in rosa. Tra questi c’è anche Arturo Vidal con il cileno che, come spiega anche il Corriere dello Sport, lascerà l’Inter in questi giorni per accasarsi al Flamengo in Brasile. Secondo il quotidiano i nerazzurri, per liberarsi di Vidal, verseranno una buonuscita di circa 4 milioni di euro così da permettere al centrocampista di sostenere le visite mediche e firmare con i brasiliani già in questa settimana. Per lui è pronto un contratto di 18 mesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno