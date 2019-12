Vidal entro 10 giorni! Rottura col Barcellona, Inter alza l’offerta: le cifre – SM

Condividi questo articolo

Il futuro di Vidal si tinge di nerazzurro. Come ripreso da “Sport Mediaset”, il centrocampista cileno è ormai pronto a lasciare il Barcellona. E l’Inter si è decisa a migliorare l’offerta per il suo cartellino

COLPO DI GENNAIO – Va tutto spedito per Arturo Vidal, che potrebbe arrivare all’Inter entro dieci giorni. Salvo sorprese, il centrocampista cileno dovrebbe rientrare in Spagna il 2 gennaio per chiarire il suo futuro. La rottura con il Barcellona è totale dopo le reciproche accuse. Dai bonus non pagati all’opposizione volontaria per farsi cedere (vedi novità). L’Inter è pronta ad alzare l’offerta fino a 15 milioni di euro più bonus per avvicinarsi ai 20 richiesti dal Barcellona. Come noto, Antonio Conte ha chiesto Vidal a gennaio perché è imprescindibile nel suo progetto tecnico. L’obiettivo della sua Inter non è più solo quello di partecipare… Manca poco all’arrivo del cileno?