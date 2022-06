Vidal e Sanchez, i contratti con l’Inter sono identici nelle clausole? – CdS

L’Inter, nei prossimi giorni, è impaziente di incontrare a Milano l’agente di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, ovvero Felicevich. Questo incontro servirà per sbloccare i loro addii anche se, le clausole nei due contratti, sono diverse.

CLAUSOLA – Diciamo che, i due giocatori dell’Inter sono entrambi cileni, hanno lo stesso agente e hanno il destino in comune, quello di lasciare Milano. Cosa cambia dunque? Semplicemente il modo in cui lasceranno. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina infatti, i due giocatori hanno due contratti con l’Inter completamente diversi. Se infatti Vidal ha una clausola di rescissione con una buonuscita ben precisa presente nel contratto, non si può dire lo stesso per Sanchez. L’attaccante cileno infatti, per dire addio all’Inter, deve prima trovare l’accordo sulla buonuscita da intascarsi sapendo bene che, il prossimo club che lo prenderà, non potrà garantirgli uno stipendio da 7 milioni di euro netti all’anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno