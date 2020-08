Vidal e Rakitic come Suarez: fuori dal Barcellona! Inter torna alla carica?

Vidal, così come Suarez (vedi articolo), non rientra nei piani del Barcellona. Secondo quanto riferito da Marca, Ronald Koeman lo ha riferito direttamente al centrocampista cileno, vecchio obiettivo dell’Inter. Anche Rakitic tra gli epurati del neo tecnico blaugrana. L’Inter torna alla carica?

MOVIMENTI – Arturo Vidal non rientra nei piani di Ronald Koeman. Il neo tecnico del Barcellona, che ha fatto fuori anche Luis Suarez, ha parlato direttamente con il centrocampista cileno invitandolo a cercare subito una nuova sistemazione. L’allontanamento di Vidal e Suarez potrebbe spingere ancor di più Lionel Messi lontano da Barcellona, visto il solido rapporto professionale e personale con i due compagni. Koeman non intende tenere in rosa nemmeno Ivan Rakitic, anche lui vecchio pallino dell’Inter. Il club nerazzurro tornerà alla carica per i due centrocampisti? Tutto ovviamente dipenderà dall’incontro chiarificatore tra la società e Antonio Conte (vedi articolo).