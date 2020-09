Vidal domani in Italia! Telenovela conclusa. Inter, ecco il fattore decisivo

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Ultime ore di attesa, poi Arturo Vidal dovrebbe finalmente diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista è atteso in Italia già nella giornata di domani. Di seguito le ultime novità e gli aggiornamenti riportati da SkySport24 nell’edizione dedicata al calciomercato

INTER IN DIRITTURA D’ARRIVO – La telenovela che dura ormai da settimane per il futuro di Arturo Vidal sembra arrivata finalmente ai titoli di coda. Secondo gli ultimi aggiornamenti, domani il centrocampista arriverà in Italia. Non si conoscono, invece, ancora i tempi dell’annuncio ufficiale, ma dovrebbe essere all’inizio della prossima settimana. Decisiva la conclusione positiva del passaggio di Diego Godin al Cagliari: il difensore passerà ai sardi nei prossimi giorni.