Vidal diverso da Sanchez: idee chiare su futuro e contratto con l’Inter – CdS

Vidal meno ‘complicato’ di Alexis Sanchez, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista cileno ha le idee più chiare sul futuro e con l’Inter.

ADDIO PIÙ FACILE – Arturo Vidal ha le idee molto più chiare rispetto quelle del connazionale Alexis Sanchez. Nel suo contratto non ha garantito il terzo anno. L’Inter ne può uscire versando la differenza tra i suoi emolumenti della prima stagione (3,5 milioni) e la media sui 3 anni (6,5). Per “Re Artù” il futuro sarà al Flamengo, o, in second’ordine, al Colo Colo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.