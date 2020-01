Vidal di nuovo in bilico a Barcellona, l’Inter vede uno spiraglio – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che la pista Vidal non è ancora chiusa per l’Inter. Il nuovo tecnico infatti non ha rassicurato il cileno.

ANCORA PROBLEMI – Mentre l’Inter aspetta Eriksen a Barcellona intanto risuonano le parole di Setien che non ha dato rassicurazioni a Vidal riguardo a un utilizzo più continuo rispetto all’era Valverde. Anzi, ieri il nuovo tecnico ha detto di non volere giocatori anarchici e ha parlato di equilibri tattici da rispettare in entrambe le fasi. La sensazione è che, se in questa settimana farà ancora panchina, Arturo potrebbe tornare a premere forte per andarsene negli ultimi giorni. Anche perché Conte non ha smesso di pensare a lui. Possibile che arrivino sia Eriksen sia Vidal? Se facesse le valigie Vecino…