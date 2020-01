Vidal, continua lo scontro col Barcellona! Ecco la clausola della discordia

Arturo Vidal ha denunciato il Barcellona per il mancato pagamento di alcuni bonus relativi alla passata stagione. Ecco le ultime sulla disputa dell’obiettivo di mercato dell’Inter, come riporta la testata Lavanguardia.com.

POCHI MINUTI – Arturo Vidal dovrà ricorrere alla giustizia ordinaria se vuole avere ragione del Barcellona. Il cileno lamenta che i blaugrana non gli hanno corrisposto i bonus legati al numero di presenze (almeno il 60% delle partite totali). Tuttavia, la commissione composta da rappresentanti della Liga e dell’AFE (l’Assocalciatori spagnola) ha deliberato che il “bonus presenze” nel contratto del cileno è interpretabile. Non è infatti chiaro il numero di minuti che definisce una presenza. Solitamente, nei contratti si prevedono almeno 45 minuti per calcolare una presenza: tuttavia Vidal è spesso subentrato a partita in corso (51′ di media a partita, nella stagione 2018/19), motivo per cui il vincolo non è stato raggiunto. A questo si appellano i rappresentati legali del Barcellona, nello scontro con Vidal.

PROSSIMI PASSI – Da un punto di vista disciplinare, il club catalano non ha formalizzato nessuna decisione. Spetterà al tecnico Ernesto Valverde adottare eventualmente una linea dura. L’allenatore ha accolto Vidal al primo allenamento dell’anno, ma scoprirà le carte solo quando comunicherà i convocati per il derby contro l’Espanyol (sabato alle 21 italiane). L’eventuale assenza del cileno sarà ufficialmente interpretata come una punizione. Nonostante le insistenti voci che legano Vidal all’Inter, il Barcellona dichiara di non aver ricevuto offerte: il sospetto è che la manovra legale del cileno faccia parte di una strategia per forzare la mano, e facilitare il suo passaggio in nerazzurro.

