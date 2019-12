Vidal, contatti Inter-Barcellona anche oggi. Più giocatori, obiettivo chiaro

Condividi questo articolo

Vidal potrebbe trasferirsi dal Barcellona all’Inter, e le notizie in arrivo dalla Spagna oggi favoriscono un trasferimento (vedi articolo). Secondo Sky Sport anche oggi ci sarebbero stati dei contatti fra le due dirigenze per il passaggio del cileno in nerazzurro.

SOLO UN NOME – Inter e Barcellona, anche nelle ultime ore, hanno avuto ulteriori contatti per cercare di agevolare il trasferimento di Arturo Vidal. Lo riporta Sky Sport, che aggiunge come ai catalani interesserebbero anche Lautaro Martinez e Stefano Sensi (quest’ultimo fin da quando giocava ancora al Sassuolo), ma il nome principale di questi giorni è ovviamente quello del cileno. L’ex juventino, da parte sua, starebbe spingendo per il trasferimento in nerazzurro, con la volontà di fare una nuova esperienza e di giocare di più. Il Barcellona, al momento, non sarebbe così convinto di lasciarlo partire: serviranno ulteriori contatti fra le parti. Si è sparsa la voce di un inserimento da parte della Juventus: risulta essere vero, ma con i bianconeri che si sarebbero soltanto limitati a una richiesta di informazioni per il loro ex centrocampista (allenato proprio da Antonio Conte). L’Inter, per il momento, rimane l’opzione principale per Vidal in vista del mercato di gennaio, oltre alla permanenza al Barcellona.