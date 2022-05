Vidal, si complica la pista Flamengo: chiesto stesso ingaggio di un ex Inter

Secondo le notizie che arrivano dal Sudamerica, riportate dal quotidiano argentino Diario Olé, si complica la pista che porterebbe Arturo Vidal dall’Inter al Flamengo a fine stagione. Il cileno avrebbe infatti chiesto lo stesso ingaggio dell’ex nerazzurro Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, ritenuto eccessivo dal club brasiliano.

NODO INGAGGIO – Al 99,9% le strade dell’Inter e di Arturo Vidal si separeranno a fine stagione. I nerazzurri e il giocatore dovrebbero infatti accordarsi per terminare il contratto con un anno di anticipo. Il centrocampista cileno non ha mai fatto mistero di voler provare il campionato brasiliano, con il Flamengo nelle sue preferenze. Anche se la pista sembra complicarsi. Stando alle notizie che arrivano dal Sudamerica, infatti, Vidal ha sparato decisamente alto relativamente all’ingaggio. Ovvero quasi la stessa cifra di quanto percepisce l’ex nerazzurro Gabriel Barbosa, il giocatore più pagato dal club brasiliano. Un’idea non condivisa dai dirigenti, che ora dovranno cercare di limare le richieste del cileno.