Vidal, clausola nel contratto e addio certo all’Inter – CdS

L’Inter lavora in vista della prossima stagione. Per i nerazzurri questi sono giorni caldi con un via vai importante in viale della Liberazione. Non solo mercato in entrata, anche in uscita, con Arturo Vidal prossimo all’addio.

CONTRATTO – L’Inter, oltre a fare un mercato fatto di occasioni e senza spese folli, deve lavorare anche in uscita. Arturo Vidal, contro la Sampdoria, ha giocato con molta probabilità l’ultima partita con i nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, sul contratto del cileno c’è una clausola che permette di dire addio tramite una buonuscita. Vidal aveva, nel contratto, un’opzione per il 2022-23 e la sua buonuscita è rappresentata dai soldi della prima stagione che aveva dirottato sull’eventuale opzione a suo favore, ovvero 4 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti