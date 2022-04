Vidal, clamorosa indiscrezione dal Brasile: sta già cercando casa a Rio!

L’Inter questa sera si gioca la possibilità di alzare la Coppa Italia al cielo a fine stagione. Il Milan è l’avversario alle 21 a San Siro ma intanto arriva una clamorosa notizia su Arturo Vidal e il suo futuro. Ecco cosa riporta il sito brasiliano S1Live.

CASA – L’Inter è pronta ad affrontare il Milan alle 21 ma la bomba, questa volta di mercato, arriva direttamente dal Brasile. Secondo quanto riferisce infatti la giornalista di S1Live, Isabelle Costa, Arturo Vidal è prossimo ad approdare al Flamengo con il centrocampista cileno che ha già avviato le ricerche per una casa a Rio de Janeiro. L’amore di Vidal per la squadra brasiliana ormai è noto da tempo, come la sua volontà di chiudere la carriera in Brasile. L’addio dunque all’Inter in estate diventa sempre più concreto.

Fonte: S1Live.com