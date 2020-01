Vidal, ciao Inter? Nuovo allenatore e cileno titolare in Barcellona-Granada

Alle 21 sulla panchina del Barcellona farà il suo esordio Quique Setién. Contro i catalani ci sarà il Granada, ma soprattutto in campo sarà protagonista Arturo Vidal, noto obiettivo dell’Inter



TITOLARE – Arturo Vidal e l’Inter si allontanano?. Dopo l’addio sulla panchina del Barcellona di Ernesto Valverde e l’arrivo di Quique Setién, il cileno oggi giocherà titolare contro il Granada. Il cambio sulla panchina dei catalani ha complicato quindi i piani dei nerazzurri. Ecco l’undici iniziale:

The first starting 11 of the @QSetien era!

💪🔵🔴 #BarçaGranada

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2020