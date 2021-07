Vidal certezza in più per Inzaghi, ma Inter attende: la situazione – Sky

Vidal è tornato ad Appiano Gentile. Il centrocampista cileno ha fatto anche il suo esordio nel match contro il Crotone (segui il nostro LIVE), rilasciando anche un’intervista prima del match (leggi le sue dichiarazioni). Ecco le ultime sul suo futuro

ATTESA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano a “Sky Sport 24”: «Al momento non ci sono accordi con nessun club. Vidal vuole rilanciarsi e oggi l’ha sottolineato. Se dovesse però arrivare una proposta dal Brasile o dal Marsiglia i nerazzurri ci penserebbero in quanto sarebbe un’opportunità per liberarsi di un ingaggio importante. Vedremo cosa accadrà, ma ad oggi Vidal ha dato la sua disponibilità ad Inzaghi che riparte con una certezza in più».