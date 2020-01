Vidal, causa al Barcellona respinta: andrà ancora avanti? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che la causa intentata da Vidal al Barcellona è stata respinta. Ora il cileno cercherà una nuova rottura?

RICHIESTA RESPINTA – Vidal nella giornata di ieri ha incassato le brutte notizie sul piano legale e un messaggio chiaro, anche quello non troppo positivo per i piani di fuga del cileno, da parte di Ernesto Valverde. La commissione mista Liga-Afe (il sindacato calciatori) ha respinto la richiesta legale avanzata contro il proprio club da Vidal per mancati pagamenti pari a 2,4 milioni di euro. Sembrava difficile che la causa potesse prosperare e così è stato. Ora se Arturo vuole proseguire la guerra contro il Barça dovrà rivolgersi alla giustizia ordinaria. Vediamo fino a che punto vogliono tendere la corda col Barcellona nel clan del cileno.