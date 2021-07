Vidal-Boca Juniors: gli argentini lo vogliono solo da svincolato

Arturo Vidal è sempre più un oggetto misterioso dell’Inter. I nerazzurri, dopo l’annata con più ombre che luci del cileno, stanno pensando seriamente di lasciare andare il centrocampista (vedi articolo). La volontà è quella di alleggerire il monte ingaggi con il Boca Juniors interessato, ma a una sola condizione.

VIA A COSTO ZERO – Nei giorni scorsi, il Boca si è fatto avanti per prendere Vidal. Come riportato qualche giorno fa da ‘Sportitalia’ Juan Riquelme, ex numero 10 degli argentini e attuale direttore sportivo del club, sarebbe volato a Milano per parlare con la società nerazzurra per il cileno. ‘Sport Mediaset’ però aggiunge una nuova sfumatura a questa trattativa: il Boca lo prenderebbe solo se il giocatore si svincolasse dall’Inter per poi offrirgli un contratto da 7 milioni di euro l’anno. Niente acquisto dunque con l’Inter che da questa trattativa rischierebbe di non guadagnarci nulla se non l’alleggerimento del monte ingaggi. Vidal ancora non è arrivato ad Appiano Gentile dopo le ferie estive visti gli impegni con la Nazionale e potrebbe anche essere che Simone Inzaghi, una volta avuto sotto mano, possa decidere di blindarlo. D’altronde il valore del giocatore non si discute, tutto gira intorno allo stato di forma. Se Vidal tornasse quello della Juventus e quello ammirato al Bayern Monaco, l’Inter, avrebbe un acquisto in casa.