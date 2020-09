Vidal bloccato da Godin-Cagliari: le ultime. Una priorità per l’Inter – Sky

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Sono ore importanti per il mercato dell’Inter. I nerazzurri devono focalizzarsi principalmente sulle uscite, per poi puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il futuro di Diego Godin sembra fortemente legato ad Arturo Vidal (qui i dettagli). Di seguito le ultime novità riportate da Luca Marchetti per SkySport24

NOMI LEGATI – Il mercato dell’Inter balla sulle cessioni. La priorità assoluta dei nerazzurri in questa fase è cedere i calciatori considerati in uscita, poi eventualmente portare a termine gli ultimi acquisti. Godin al Cagliari ancora non si è sbloccata: questo non vuol dire che non ci sia accordo tra il difensore e i sardi, ma serve la chiusura totale anche con i nerazzurri. All’uscita del difensore è legato il futuro di Vidal, in attesa di una chiamata per diventare un nuovo calciatore nerazzurro.