Vidal ben avviato con Marcos Alonso, cambia gerarchia Inter per la punta

Il mercato dell’Inter a gennaio ruota attorno a pochi nomi, su tutti Vidal e Marcos Alonso. Come riportato dal “Corriere della Sera”, entrambe le trattative dovrebbero andare in porto. Poi spazio alla punta di scorta e a un paio di centrocampisti di qualità per l’estate

PRIMO OBIETTIVO – Si lavora per regalare un centrocampista ad Antonio Conte, che ha fatto una richiesta precisa. Nello specifico: “[…] L’Inter è partita forte, anticipando la Juventus su Arturo Vidal. Il cileno è tornato a Barcellona accompagnato dal suo procuratore che parlerà con il club catalano. Il giocatore si è allenato, ma tratta per andare via e nei prossimi giorni, comunque dopo la trasferta di Napoli, potrebbe perfezionarsi il passaggio ai nerazzurri. Peraltro Vidal a inizio dicembre aveva intentato causa al Barcellona reclamando 2.4 milioni di bonus non pagati. La giustizia sportiva, cui si era rivolta il giocatore, ha fatto sapere che dovrà passare dai tribunali ordinari […]”.

ALTRE OPERAZIONI – La rosa nerazzurra a gennaio va completata con altri due profili, almeno. Più precisamente: “[…] L’Inter si sta focalizzando sul presente e dopo Vidal, con cui la trattativa è ben avviata, dovrebbero arrivare l’esterno Marcos Alonso (Chelsea) e una punta [più Fernando Llorente (Napoli) di Olivier Giroud (Chelsea)], ma i nerazzurri non tralasciano il futuro: interessa Sandro Tonali, ma se ne parlerà in estate e solo se il Brescia abbasserà la quotazione, 40 milioni di euro sono troppi. Altra mossa per giugno può essere il centrocampista danese Christian Eriksen del Tottenham. Non sarà semplice, sul giocatore c’è l’interesse del Real Madrid”.

