Vidal, il Barcellona stoppa l’Inter: “Resta qui!” Salta tutto?

Vidal dal Barcellona all’Inter, sì o no? Anche in serata ci sono state voci a favore del trasferimento del cileno, come la presenza del suo agente Felicevich in Italia (vedi articolo), ma in Spagna non la pensano così. Anzi, il quotidiano catalano Sport nella prima pagina di oggi sostiene che i blaugrana abbiano posto il veto alla cessione.

FERMO QUI – La prima pagina del quotidiano Sport non lascia spazio a grosse interpretazioni: “«Resti qui». Il Barcellona ha comunicato ad Arturo Vidal che non ha nessuna intenzione di venderlo all’Inter, per la sua importanza nella squadra. L’Inter sta provando a convincere il cileno e il suo entourage, ma il club è convinto che il giocatore non forzerà la sua cessione a gennaio”.