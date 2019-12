Vidal-Barcellona rottura totale, l’Inter prova un rilancio decisivo – GdS

La “Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione Vidal. Il cileno è ormai alla rottura col Barcellona, i nerazzurri studiano quindi il rilancio decisivo.

SCONTRO FRONTALE – Lo scontro è totale, adesso bisogna soltanto vedere come e quando l’Inter si infilerà nel grande gelo sceso tra Arturo Vidal e il Barcellona, rilanciando l’offerta da 12 milioni quel tanto che serve, cioè fino a 15 milioni, per regalare al più presto il cileno ad Antonio Conte. La mossa dirompente di King Arturo, che a inizio dicembre ha denunciato il suo club è servita a rompere gli indugi. Ed è il primo passo ufficioso che il giocatore fa verso l’Inter e Conte, quello che la dirigenza nerazzurra aspettava per poter sbloccare l’impasse e sferrare l’attacco decisivo all’uomo che deve rinforzare il centrocampo. Il 32enne mediano, in vacanza nel suo Cile (come l’agente Felicevich) è atteso a Barcellona per la ripresa degli allenamenti il 2 gennaio, ha confermato la denuncia, presentata alla commissione «Mixta» di Liga e Afe (il sindacato dei calciatori), escludendo però che si tratti di una mossa legata al mercato e alla voglia di ritrovare Conte.

BARCELLONA DURO – Il Barcellona ha subito presentato una memoria difensiva e ieri, a poche ore dalla pubblicazione della notizia della denuncia sui media spagnoli, ha replicato. Recapitando a Vidal e al suo entourage una risposta molto dura, in cui i catalani sostengono di essere nel giusto e senza troppi giri di parole parlano di mossa ad hoc del giocatore per spingere il club a liberarlo alla vigilia dell’apertura del mercato di gennaio. Lo strappo è di quelli che fanno sensazione, a questo punto sembra davvero difficile ricomporre. Anche perché sebbene Vidal smentisca, è chiaro che l’intenzione del giocatore è fare tutto il possibile per preparare il terreno per lasciare Barcellona. E velocizzare, se possibile, la chiusura dell’affare con l’Inter.

RILANCIO NECESSARIO – Ora però i nerazzurri devono trovare l’accordo con il Barcellona, approfittando della scontro totale in atto con Arturo per mettere sul tavolo il tesoretto che chiude i conti. Al momento i 12 milioni per il prestito con diritto di riscatto non hanno convinto la dirigenza blaugrana, che chiede 20 milioni e punta alla cessione definitiva o comunque pensa più a un prestito con obbligo. Ecco allora che l’Inter, forte del sì del cileno, ragiona su una nuova offerta ed è pronta a salire a 15 milioni per un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. A quel punto la trattativa potrebbe indirizzarsi favorevolmente.