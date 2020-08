Vidal, il Barcellona fissa la prima cifra per l’Inter. Conte in pressing

Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal ha già lavorato con Conte ai tempi della Juventus e il tecnico lo vorrebbe ritrovare all’Inter. Il Barcellona, secondo quanto riporta il quotidiano cileno La Cuarta, ha dato una prima cifra ai nerazzurri per cominciare la trattativa.

PER ORA NON GRATIS – La strategia dell’Inter su Arturo Vidal risulta essere quella di prenderlo gratis (vedi articolo). Il Barcellona, al momento, non sembra intenzionato a liberarlo a parametro zero, e fa una prima proposta. Dal Cile La Cuarta fa sapere che la richiesta dei catalani è undici milioni di dollari, ossia poco più di nove milioni di euro. Antonio Conte ha più volte chiamato il centrocampista, per convincerlo a riformare la coppia già vista alla Juventus dal 2011 al 2014. Proprio i bianconeri sarebbero una delle opzioni di Vidal, che non disdegnerebbe un ritorno a Torino, ma la dirigenza juventina non è interessata a ingaggiare giocatori della sua età. Nel frattempo, però, Ronald Koeman non conta sul cileno per la nuova stagione e quindi andrà trovata una soluzione. I blaugrana hanno necessità di incassare soldi, quindi devono piazzarlo e in fretta. Vidal per ora si presenterà all’imminente raduno del Barcellona, ma l’Inter resta un’opzione più che spendibile.

Fonte: La Cuarta – Rodrigo Fuentealba