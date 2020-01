Vidal, il Barcellona pressa in aereo col presidente Bartomeu: cambio Inter?

Vidal resta un obiettivo dell’Inter, ma il Barcellona non molla affatto. Il presidente Bartomeu ha sfruttato il volo in Arabia Saudita, per la Supercoppa di Spagna, per provare a pressare il centrocampista cileno e convincerlo a restare. A segnalarlo è il quotidiano catalano Mundo Deportivo.

IL BARCELLONA SPINGE – Arturo Vidal domani alle ore 20 giocherà la semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, in Arabia Saudita. Il centrocampista cileno ieri pomeriggio è regolarmente partito, e nell’aereo c’era anche il presidente blaugrana Josep Bartomeu. Nelle sei ore di volo ci sono state forti pressioni, sia da parte del numero uno catalano sia da parte dei pezzi grossi dello spogliatoio, per convincere Vidal a cambiare idea e non chiedere la cessione all’Inter. Lo riporta Mundo Deportivo, segnalando un cambio di opinione di Vidal che si starebbe rendendo conto di dover rimanere a Barcellona. Per il cileno la richiesta dei nerazzurri è di dodici milioni di euro, considerata insufficiente, e per questo motivo si va verso la permanenza. Vidal ha apprezzato l’affetto dello spogliatoio e di Bartomeu di trattenerlo al Barcellona, prendendo atto che la società non vuole cederlo: l’Inter dovrà cambiare obiettivo per gennaio?

Fonte: Mundo Deportivo – Javier Gascon