Vidal, Barcellona chiaro con l’agente. Inter: doppia alternativa – Sky

L’Inter di Conte sabato dovrà affrontare il Genoa in piena emergenza (QUI le ultime sui nerazzurri). È però vicino il mercato di gennaio con i nerazzurri pronti a rinforzare la rosa. Vidal del Barcellona primo obiettivo

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport” non sarà facile arrivare ad Arturo Vidal in prestito a gennaio. Il Barcellona ieri ha spiegato al suo agente che non vuole darlo via, ma le negoziazioni sono solo all’inizio. Ora la palla passa al giocatore e all’Inter che però lascia la porta aperta alle altre piste Soumaré e Kulusevski.