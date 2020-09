Vidal, ancora allenamento in gruppo con il Barcellona in attesa del sÃ¬ Inter

Vidal, ancora allenamento in gruppo con il Barcellona...

Vidal, ancora allenamento in gruppo con il Barcellona in attesa del sì Inter

Arturo Vidal anche oggi ha svolto l’allenamento in gruppo con il Barcellona attendendo l’ok per firmare con l’Inter

SEDUTA – Anche nel corso della giornata di oggi Arturo Vidal ha svolto la seduta di allenamento alla Ciutat Esportiva insieme ai suoi compagni di squadra. Il centrocampista cileno si trova ancora a Barcellona e sta aspettando un segnale da parte dell’Inter per partire alla volta di Milano e cominciare la sua nuova esperienza in maglia nerazzurra. Si attende quindi la fumata bianca, che pare possa presto arrivare, nella trattativa per Diego Godin al Cagliari.