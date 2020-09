Vidal all’Inter entro giovedì! Nainggolan si libera, paradosso Brozovic

Arturo Vidal Barcellona

Tre temi fondamentali nell’editoriale di Michele Criscitiello, giornalista e conduttore televisivo, su “Tuttomercatoweb.com”. Arturo Vidal è vicinissimo all’Inter (QUI le ultime sulla trattativa), a catena potrebbe liberarsi Nainggolan. E su Brozovic restano ancora dei dubbi

HERE WE GO – Il mercato dell’Inter si sblocca all’improvviso. Le tessere del domino sono pronte a crollare una dopo l’altra. La prima sarà Arturo Vidal, che entro questa settimana dovrebbe vestirsi di nerazzurro, come sostiene Michele Criscitiello nel suo editoriale per “Tuttomercatoweb.com”: “Lionel Messi resta a Barcellona ma Luis Suarez e Arturo Vidal se ne vanno. Antonio Conte sarà accontentato, anche questa volta, su tutta la linea. Poi a fine stagione, però, non si lamenti con la società se avrà portato a casa ancora “zero tituli”. L’Inter sta lavorando per Conte non per la società. Il mister vuole vincere subito e allora arriva Vidal. Paradosso che si metta sul mercato Marcelo Brozovic per questioni comportamentali extra campo e si vada a prendere il cileno che fuori dal campo fa sempre più cinema del croato. Arriverà entro giovedì. Lo aspettiamo con ansia. Il calciatore non si discute e Radja Nainggolan potrà tornare a Cagliari“.

Fonte: Tuttomercatoweb.com