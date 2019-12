Vidal all’Inter, Conte spinge! Weigl piano B “diverso”: la situazione – Sky

Vidal è il primo obiettivo di Conte per rinforzare l’Inter a gennaio, ma c’è l’ostacolo Barcellona. La dirigenza nerazzurra intanto valuta anche Weigl come piano B nonostante il profilo sia completamente diverso da quello del cileno. Gli aggiornamenti da “Sky Sport”

PIANO A E B – Arturo Vidal è il nome cerchiato in rosso sulla lista di Antonio Conte. L’Inter proverà a esaudire il desiderio del suo allenatore, facendo leva anche sulla volontà del giocatore che non è contento del suo spazio al Barcellona. I catalani, però, fanno resistenza e non hanno al momento intenzione di lasciar partire il cileno. Sarà fondamentale proprio l’aspetto relativo alla volontà di Vidal, se deciderà di forzare la mano con le dichiarazioni manifestando una preferenza per l’Inter oppure no. Intanto, tra i nomi valutati dalla dirigenza nerazzurra è spuntato quello di Julian Weigl del Borussia Dortmund. Il profilo del tedesco è totalmente diverso per caratteristiche, età (24 anni) ed esperienza internazionale rispetto a quello dell’ex Juventus. Valutazioni in corso.

Fonte: Sky Sport