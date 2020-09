Vidal, allenamento in gruppo. Cessione? Nuova data – MD

Arturo Vidal

Vidal – come noto – è l’obiettivo principale di Antonio Conte per il centrocampo della sua Inter. Il cileno tratta la risoluzione con il Barcellona, ma dalla Spagna negano alcune voci in arrivo dall’Italia

SITUAZIONE – Se in Italia si è parlato di un Arturo Vidal che non si è allenato in gruppo (QUI i dettagli), il Mundo Deportivo sottolinea come il cileno si sia allenato regolarmente con la squadra. Da lunedì inizieranno infatti in casa Barcellona le operazioni in uscita con Luis Suarez in lista partenti e obiettivo di mercato della Juventus. Per Vidal manca invece l’accordo sulla risoluzione del contratto con il club blaugrana che chiede al cileno di rinunciare all’ultimo anno di contratto.