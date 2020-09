Vidal all’Inter, tutto fatto: c’è la data dell’arrivo a Milano! E Godin va – Sky

Condividi questo articolo

Photo 166326065

Vidal chiude l’ultima settimana e Godin apre la prossima. I due sudamericani sono pronti alla staffetta nerazzurra. Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – conferma il buon esito della doppia operazione con Barcellona e Cagliari

VIAVAI SUDAMERICANO – Adesso ci siamo, finalmente! Se l’organizzazione last minute del viaggio andrà a buone fine, Arturo Vidal domani volerà in direzione Milano per unirsi all’Inter. Ultimi dettagli burocratici messi a posto in queste ore, manca davvero qualche minuzia prima della firma sul contratto biennale. L’Inter sta accelerando per averlo a Milano già domani sera così da potergli far svolgere le visite mediche lunedì mattina. Accordo totale raggiunto con il Barcellona sulla base di un milione di euro come indennizzo per il cartellino del centrocampista cileno, più bonus. Antonio Conte lo aspetta per il debutto stagionale. Intanto nella prossima settimana Diego Godin lascerà l’Inter per raggiungere il Cagliari, che lo attende da giorni. Per un Godin che esce, c’è un Vidal che entra. A confermarlo è Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”.