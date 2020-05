Vidal all’Inter? Medel: “Muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors”

Gary Medel, ex centrocampista dell’Inter, attraverso un’intervista Radio Continental in Argentina, ha parlato dei progetti di Arturo Vidal, suo connazionale e obiettivo dell’Inter.

IL SOGNO DI VIDAL -Non c’è l’Inter nei progetti futuri di Arturo Vidal, o almeno secondo quanto svelato dall’amico Gary Medel, ex centrocampista neroazzurro: «Arturo Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors. Ama il Boca e lo segue sui social. È l’unico che segue l’Argentina e muore dalla voglia di andarci. Il Boca Junior ha una grandezza in Europa che non si può nemmeno immaginare».

Fonte: Radio Continental.