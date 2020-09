Vidal all’Inter ma non stasera: manca l’autorizzazione del Barcellona – Sky

Arturo Vidal Barcellona

Vidal si unirà all’Inter ma bisogna ancora pazientare. Romano – giornalista di “Sky Sport” – smentisce la notizia appena riportata da altre emittenti (vedi articolo)

NESSUN VOLO – A differenza di quanto “annunciato” poco fa, Arturo Vidal non volerà da Barcellona a Milano stasera. Il centrocampista cileno andrà all’Inter come riportato da giorni, ma gli ultimi dettagli saranno sistemati nelle prossime ore o addirittura giorni. Solo dopo il Barcellona autorizzerà Vidal a lasciare il club per volare in direzione Milano, dove si unirà ufficialmente all’Inter. Quest’ultimo aggiornamento, con relativa smentita, è di Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport”.