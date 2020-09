Vidal all’Inter, cartellino gratis: milione al Barcellona solo in un caso – AP

Condividi questo articolo

Suarez Vidal de Jong Espanyol-Barcellona

Arturo Vidal è finito all’Inter per zero euro: nessun pagamento al Barcellona che riceverà un milione di euro solo in un caso

DETTAGLI – Alfredo Pedullà spiega nel dettaglio in quale caso l’Inter dovrà versare un milione di euro nelle casse del Barcellona per Arturo Vidal. Il giornalista esperto di calciomercato specifica quanto contenuto nel comunicato del club blaugrana. Quei bonus variabili di cui si parla starebbe a significare che la società nerazzurra dovrebbe pagare il famoso milione soltanto se si verificasse uno scenario piuttosto gradito a squadra e tifosi. Si tratterebbe della vittoria dello scudetto.

Fonte: AlfredoPedulla.com