Vidal, addio all’Inter a zero possibile: si fa avanti il Galatasaray

Arturo Vidal potrebbe lasciare l’Inter, in questo caso anche il Galatasaray sarebbe pronto a farsi avanti per il centrocampista cileno

INDISCREZIONE – Per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter in uscita non si parla solo di Joao Mario allo Sporting CP. Secondo quanto riportato da Sporx.com, il Galatasaray sarebbe sulle tracce di Arturo Vidal, che potrebbe lasciare l’Inter. Il preferito del club turco sarebbe Julian Draxler, ma il fatto che il centrocampista cileno possa arrivare a zero con il pagamento dell’ingaggio avrebbe acceso l’interesse della società di Istanbul. A lavorare all’eventuale operazione sarebbe l’agente Fernando Felicevich, che – ricorda il portale – ha già portato Gary Medel in Turchia, al Besiktas. Il cileno sarebbe anche nel mirino del Marsiglia.

Fonte: Sporx.com