Vidal, addio all’Inter imminente. Per Sanchez due ostacoli: le ultime – TS

ADDIO – Arturo Vidal ed Alexis Sanchez sembrano essere destinati a lasciare l’Inter nel corso dell’estate. Per il centrocampista cileno, si legge sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport, sembra ormai tutto fatto con il Flamengo con il calciatore che ha già raggiunto un accordo di massima con il club brasiliano. Per il suo addio bisognerà attendere che l’Inter versi i 2 milioni netti di clausola al calciatore per far scattare l’opzione di rescissione. Per Sanchez, invece, ci sono due ostacoli: sul contratto dell’attaccante non è presente alcuna clausola di rescissione. Inoltre, l’attaccante, non sta ricevendo offerte: dalla Spagna, dopo il no del Barcellona è arrivato anche quello del Siviglia.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini