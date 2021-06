Vidal, addio all’Inter? Flamengo ed altri due club in lizza. Lo scenario – TS

Sulle colonne del “Tuttosport” arrivano aggiornamenti in merito alla situazione relativa ad Arturo Vidal. Sulle centrocampista dell’Inter ci sarebbero il Flamengo, il Colo-Colo ed un’altra squadra cilena

IN USCITA – Arturo Vidal sembra destinato a lasciare l’Inter. L’ingaggio pesante del centrocampista ex Barcellona, infatti, non depone a favore della permanenza del cileno in nerazzurro. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” sarebbero tre le possibili destinazioni di Vidal. Fra queste c’è il Flamengo, squadra in cui, lo stesso calciatore, ha ammesso di voler giocare un giorno (qui l’articolo). Le altre due squadre iscritte alla corsa a Vidal sarebbero il Colo-Colo, squadra che ha lanciato il cileno nell’olimpo del calcio europeo. Infine il Rodelindo Roman, squadra in cui il centrocampista ha mosso i primi passi da calciatori e società di cui è finanziatore e proprietario.

Fonte: Tuttosport