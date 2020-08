Vidal a condizioni Inter, non solo Gagliardini via....

Vidal a condizioni Inter, non solo Gagliardini via. Arriva un altro mancino – SI

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Vidal può essere il colpo low cost dell’Inter, ma nel frattempo bisogna anche pensare alle cessioni. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – nomina i partenti, tra cui Gagliardini. Kolarov non esclude l’esterno sinistro, anzi

OPERAZIONI CALDE – Il punto sul mercato dell’Inter viene fatto in apertura di serata da Alfredo Pedullà: «Edinson Cavani (svincolato) piaceva anche all’Inter, ma investire 50 milioni lordi per un biennale è esagerato per tutti. Probabile che l’Inter prenda un altro centrocampista dopo Sandro Tonali (Brescia), che intanto devi chiudere. E deve fare anche delle cessioni ora. A centrocampo sono in uscita Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Anche Marcelo Brozovic se arrivasse un’offerta di 40-50 milioni. E prenderà Arturo Vidal (Barcellona), ma alle condizioni dell’Inter. Se chiudesse l’operazione Aleksandar Kolarov (Roma) arriverebbe lo stesso un esterno sinistro, perché il serbo giocherebbe centrale facendo da chioccia ad Alessandro Bastoni. Si parla sempre di Emerson Palmieri (Chelsea) e Mohamded Fares (SPAL)». Queste le trattative più calde del momento, a breve arriveranno altri aggiornamenti.