Vidal, a Barcellona sicuri: arriva in mattinata! Ecco quanto paga l’Inter

Arturo Vidal

Vidal nelle prossime ore sarà davvero in volo da Barcellona a Milano. In Spagna – precisamente l’emittente radiofonica RAC1, facente parte del network del quotidiano Mundo Deportivo – confermano tutti i dettagli dell’operazione chiusa dall’Inter. Salvo ulteriori smentite, manca davvero solo l’annuncio

TUTTO DEFINITO – Le notizie in Spagna si susseguono e vanno tutte nella stessa direzione. Dopo le ultime sui saluti di Arturo Vidal ai compagni di squadra (vedi articolo), da Barcellona giungono proprio i dettagli dell’operazione. La trattativa tra il club blaugrana e l’Inter è virtualmente chiusa. E le modalità sono simili a quelle che hanno riportato Ivan Rakitic a Siviglia. Mezzo milione per il cartellino del centrocampista cileno più una quota variabile a mo’ di bonus in base ad alcuni obiettivi da raggiungere. Vidal rinuncia a una parte dei bonus maturati a Barcellona, ma ottiene una piccola percentuale di stipendio residuo come buonuscita. Il suo arrivo in Italia è fissato per domani, probabilmente già in mattinata per effettuare le visite mediche. A Barcellona assicurano che manca solo l’annuncio. Da ricordare che l’Inter di Antonio Conte domani pomeriggio è impegnata nella prima amichevole stagionale contro il Lugano.