Vice Onana, due portieri individuati dall’Inter: la situazione

Sarebbero due i nomi individuati dall’Inter per sostituire Samir Handanovic come secondo portiere al fianco del titolare Andre Onana.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sarah Castellana su Sky Sport 24, è possibile che Samir Handanovic non rinnovi con l’Inter. In questo caso al Club nerazzurro servirà un sostituto da affiancare ad Andre Onana. Yann Sommer potrebbe essere il volto individuato, portiere che piace ai dirigenti della Società meneghina. Oltre a lui, nel mirino anche del Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Manuel Neuer, un altro nome potrebbe essere quello di Neto, già in Serie A con la Fiorentina e con la Juventus.

Fonte: Sky Sport