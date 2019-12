Vice Lukaku congelato, l’Inter al momento ha altre prioritÃ  – TS

Vice Lukaku congelato, l’Inter al momento ha altre priorità – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter al momento non sta pensando a una nuova punta che faccia da vice Lukaku. Giroud resta in attesa.

ALTRE PRIORITA’ – L’Inter al momento non ha come priorità un nuovo attaccante. Un vice Lukaku è una richiesta di Conte fin dall’estate, ma la società sta lavorando su un centrocampista (Vidal), magari due (De Paul, Kulusevski), e un esterno sinistro (Marcos Alonso). Nomi che servono a risolvere effettive emergenze, quindi la punta ha perso posti nelle gerarchie, anche perché c’è fiducia in Esposito. Giroud, uno dei nomi più credibili, attende però sempre fiducioso perché vorrebbe liberarsi dal Chelsea.