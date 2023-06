Vicario, niente Inter: le cifre col Tottenham e lo scenario su Onana – Sky

Vicario non sarà il prossimo portiere dell’Inter. Come annunciato in serata (vedi articolo), il Tottenham ha formalizzato l’offerta che ora è in chiusura. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà le cifre e parla brevemente di Onana.

SE NE VA – Nella serata del passaggio di Sandro Tonali al Newcastle United c’è un altro trasferimento in Premier League. Lo conferma Gianluca Di Marzio: «Guglielmo Vicario non resterà in Serie A e andrà al Tottenham. Sembrava bloccato dall’Inter, che però non ha chiuso la cessione di André Onana perché ancora il Manchester United non si è materializzato seriamente. Il Tottenham prende Vicario per venti milioni di euro».