Vicario, parla il suo scopritore: «L’Inter seguiva da tempo per sostituire Onana»

I rumors dell’interesse dell’Inter per Vicario vengono confermati da una persona molto vicina al portiere, ormai legatosi al Tottenham. Di seguito l’intervista rilasciata a Sportitalia dall’ex direttore sportivo Nadin.

CONFERME – Guglielmo Vicario sarà un nuovo giocatore del Tottenham. Non è un mistero, però, che l’Inter nutrisse da tempo un grande interesse nei suoi riguardi. A dare conferma di ciò è Renzo Nadin, ex direttore sportivo e scopritore dell’estremo difensore italiano. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sportitalia: «Ammetto che mi sarebbe piaciuto vedere Vicario in una big italiana, ma al contempo la Premier League e una città come Londra, una delle più belle al mondo, sono qualcosa di incredibile. In Inghilterra potrà dire la sua rimanendo sempre nel giro della Nazionale. C’è poi un ulteriore fattore: se sbagli una sola partita a San Siro o all’Olimpico finisci già al centro delle critiche, se sbagli una partita in Premier è molto diverso. L’Inter lo stava seguendo da tempo e pensava proprio a Guglielmo Vicario nel caso in cui André Onana fosse andato via».