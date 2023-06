Vicario si allontana dall’Inter. Il Tottenham avanza l’offerta! – Sky

Il Tottenham brucia l’Inter sull’idea Vicario. In mattinata il club inglese ha avanzato un’offerta al portiere dell’Empoli. Ecco quanto riporta Sugoni su Sky Sport 24.

OFFERTA – Il nome più chiacchierato per l’Inter per sostituire l’eventuale uscita di André Onana è stato per settimane quello di Guglielmo Vicario. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, però, il portiere dell’Empoli è pronto a imboccare una strada diversa, quella inglese. In mattinata, infatti, il Tottenham ha avanzato un’offerta per Vicario. L’operazione, che ruota intorno ai 20 milioni di euro, è sempre più vicina alla chiusura. Per l’estremo difensore italiano, dunque, la pista Inter sembra ormai dimenticata.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni