Vertonghen uomo perfetto per l’Inter di Conte: esperienza e duttilitÃ  – CdS

Vertonghen uomo perfetto per l’Inter di Conte: esperienza e duttilità – CdS

Jan Vertonghen ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Tottenham. L’Inter, che lo segue da tempo, secondo il “Corriere dello Sport” avrebbe deciso di puntare su di lui.

RINFORZO IN DIFESA – Jan Vertonghen, più di un’idea che stuzzica l’Inter: esperienza, parametro zero e pronto all’uso. Perfetto per completare il reparto difensivo, già ben rodato, di Antonio Conte. A differenza di Diego Godin, sottolinea il quotidiano romano, il belga conosce la difesa a tre, e nel corso della sua esperienza al Tottenham ha ricoperto anche il ruolo di terzino sinistro. Di piede mancino, si alternerebbe al giovane Alessandro Bastoni, unico mancino in difesa. Nelle ultime settimane la Roma si era interessata al calciatore, ma dovrebbe riconfermare Smalling in difesa.

Fonte: Corriere dello Sport.