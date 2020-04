Vertonghen piace all’Inter, sarebbe la guida per Bastoni – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che l’Inter per rinforzare la difesa a parametro zero punta Vertonghen, che sarebbe un’ottima guida per Bastoni.

MENTORE A ZERO – L’Inter a parametro zero oltre a Mertens punta a Vertonghen. Il difensore belga, mancino, lascerà il Tottenham e potrebbe prendere in rosa il posto di Godin. I nerazzurri devono vincere la concorrenza di Napoli e Ajax, ma gli olandesi sembrano tagliati fuori già solo per l’ingaggio. Il belga, classe 1987, chiede un ingaggio da 4 milioni. L’Inter lo vorrebbe per affiancare a Bastoni una guida d’esperienza che gli sveli tutti i segreti del ruolo.