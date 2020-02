Vertonghen offerto all’Inter, è un’opzione a zero per...

Vertonghen offerto all’Inter, è un’opzione a zero per la difesa – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter per la difesa segue un parametro zero. Si tratta di Vertonghen, che è stato offerto.

OPZIONE A ZERO – L’Inter punta a zero un nuovo belga: Vertonghen. Il centrale mancino del Tottenham tra i prossimi parametri zero che non hanno ancora rinnovato il contratto è probabilmente il più appetibile. Adesso con Mourinho gioca nella difesa a quattro, ma fino a qualche mese fa con Pochettino e nella nazionale belga ha memorizzato bene i movimenti della linea a tre. Una sua permanenza agli Spurs non va esclusa del tutto perché lui a Londra si trova bene, ma più il tempo passa e più è probabile che la storia con il club di Levy si concluda.

PROPOSTO – Il suo agente sta raccogliendo offerte e soprattutto lo sta proponendo ai top club. Come successo con l’Inter che se lo è sentito offrire. Su di lui c’è pure l’Ajax, ma per ora Vertonghen temporeggia, forse speranza di raggiungere Lukaku. Il posto glielo potrebbe lasciare Godin che nella difesa a tre di Conte non si è integrato e potrebbe fare le valigie.