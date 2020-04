Vertonghen, Inter pensa all’affondo a zero. Alleato speciale? – GdS

Non c’è solo Kumbulla nel mirino dell’Inter per la difesa. I nerazzurri – secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” – seguono con grande interesse il belga del Tottenham Vertonghen.

ALTRO COLPO A ZERO PER L’INTER? – “Vertonghen si libera a zero dal Tottenham e sta cercando una nuova sistemazione anche lontano dalla Premier. Ha esperienza internazionale (98 presenze tra Champions ed Europa League) e vuole provare a vincere qualcosa di importante: insomma è un usato sicuro pronto all’uso. Ecco perché non è escluso il tentativo di Marotta e Ausilio, con uno speciale alleato: Lukaku. Romelu e Jan sono colonne del Belgio di Martinez e il centravanti sta provando a convincere il difensore a tentare la carta Serie A. Vertonghen conosce molto bene anche Eriksen, con cui ha giocato sia a Londra sia all’Ajax“.

Fonte: Gazzetta.it