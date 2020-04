Vertonghen, Inter in vantaggio ma Napoli pronto ad...

Vertonghen, Inter in vantaggio ma Napoli pronto ad affondare il colpo – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” Inter in vantaggio su Jan Vertonghen, esperto difensore in scadenza con il Tottenham. Il Napoli però osserva la situazione e sarebbe pronto ad affondare il colpo.

VERTONGHEN – Dopo Rrahmani, il Napoli sarebbe pronto a rafforzare la difesa, soprattutto in caso di cessione di Kalidou Koulibaly. Tra i nomi fatti oggi dalla Gazzetta dello Sport, anche l’esperto difensore belga Jan Vertonghen, seguito anche dall’Inter. Secondo la rosea, i nerazzurri sarebbero in vantaggio, ma il Napoli resta in attesa e potrebbe sfruttare la carta Dries Mertens – che prolungherà a giorni -, compagno di Nazionale con il trentatreenne.

Fonte: Gazzetta dello Sport.