Vertonghen in scadenza, l’Inter pensa all’usato sicuro – TS

“Tuttosport” Scrive che l’Inter per la difesa pensa anche a un colpo a parametro zero. Si tratta di Vertonghen del Tottenham.

SOLUZIONE DI ESPERIENZA – Oltre a N’Dicka, giovane e di prospettiva, a sinistra c’è pure un’altra strada. Quella che porta a Jan Vertonghen, esperto mancino del Tottenham. Sempre che il belga non rinnovi il contratto in scadenza col club londinese. Soluzione non certo di prospettiva (il centrale compirà 33 anni il 24 aprile) ma in linea con la carriera di Beppe Marotta che mai, nei club dove è stato responsabile dell’area tecnica, ha tralasciato di portare a termine almeno un colpo a parametro zero. E, in questo caso, ci sarebbe pure la benedizione di Romelu Lukaku che con il belga ha condiviso tante partite in Nazionale.